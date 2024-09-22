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Катастрофическое наводнение в Польше: ущерб оценили почти в 1 миллиард долларов

Последствия наводнения в Польше оценили почти в 1 миллиард долларов
0:33
Экономика

Наводнение в Нижней Силезии, затронувшее 25 районов и два города, нанесло ущерб почти в 1 миллиард долларов, сообщил глава воеводства Мачей Авижень.

Последствия наводнения в Польше оценили почти в 1 миллиард долларов
Фото: wikimapia by Witia, CC BY-SA 3.0

Некоторые районы продолжают справляться с последствиями стихии, что может привести к увеличению общей суммы ущерба, добавил чиновник, передаёт РИА "Новости".

Напомним, что в сентябре в южной части Польши начались сильные дожди, из-за которых реки вышли из берегов и затопили населённые пункты.

Уточнения

По́льша — государство в Центральной Европе. Расположена в центре Европы.

Наводне́ние — значительное затопление определённой территории в результате подъёма уровня воды в реке.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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