Катастрофическое наводнение в Польше: ущерб оценили почти в 1 миллиард долларов

Наводнение в Нижней Силезии, затронувшее 25 районов и два города, нанесло ущерб почти в 1 миллиард долларов, сообщил глава воеводства Мачей Авижень.
Некоторые районы продолжают справляться с последствиями стихии, что может привести к увеличению общей суммы ущерба, добавил чиновник, передаёт РИА "Новости".
Напомним, что в сентябре в южной части Польши начались сильные дожди, из-за которых реки вышли из берегов и затопили населённые пункты.
По́льша — государство в Центральной Европе. Расположена в центре Европы.
Наводне́ние — значительное затопление определённой территории в результате подъёма уровня воды в реке.
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