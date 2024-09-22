Ипотека на 30 лет: способ снизить финансовую нагрузку и выиграть на инфляции

Одной из особенностей ипотечных кредитов является их длительный срок, который обычно составляет 30 лет. Портал Banki. ru изучил преимущества оформления ипотеки на такой срок.
По словам директора юридической группы "Яковлев и Партнеры" Марии Яковлевой, среди основных плюсов такого займа выделяются небольшие ежемесячные платежи, возможность удешевления кредита за счёт инфляции и опция досрочного погашения.
Согласно данным Банка России, в июле 2024 года средний срок ипотечных займов составил 24 года и 2 месяца. При этом, во втором полугодии 2023 года 57% ипотек выдавались на срок более 25 лет, а 15% — на срок более 30 лет.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника .
Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором.