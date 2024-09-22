Как зарабатывать на перепродаже жилья: от 300 тысяч до 10 миллионов рублей

На перепродаже жилья в России можно заработать до 10 миллионов рублей

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России на перепродаже жилья можно заработать от 300 тысяч до 10 миллионов рублей. Об этом в интервью "Известиям" рассказал эксперт по оценке и продаже недвижимости Дмитрий Купина.

Фото: Unsplash by Carl Nenzen Loven, PDM

По его словам, заниматься перепродажей вторичного жилья можно в любом городе, однако доход будет различаться. Например, в городах с населением 300-400 тысяч человек прибыль с одной квартиры может составить около 300 тысяч рублей, тогда как в крупных городах, таких как Казань, Москва или Санкт-Петербург, флипперы зарабатывают миллионы.

Тем не менее, специалист предостерегает, что быстро заработать не получится. Для получения высокого дохода необходимы постоянство и внимательность. Риски, связанные с флиппингом, аналогичны тем, которые присутствуют при обычных сделках с недвижимостью.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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