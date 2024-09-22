Подсчитана пенсия президента России Владимира Путина

Издание "Ведомости" подсчитало, что после выхода на пенсию ежемесячные выплаты президенту России Владимиру Путину составят минимум 655,5 тысячи рублей.
Аналогичную сумму, по данным СМИ, будет получать и бывший глава государства, а ныне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Кроме того, "Ведомости" обратили внимание на пенсии лидеров других стран. Так, экс-президент США Дональд Трамп получает $20 535, что превышает 1,9 миллиона рублей, а бывшая канцлер Германии Ангела Меркель имеет социальные выплаты в размере $16 733, что составляет более 1,5 миллиона рублей.
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста.
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