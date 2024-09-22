Подсчитана пенсия президента России Владимира Путина

Пенсия Путина составит более 650 тысяч рублей

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Издание "Ведомости" подсчитало, что после выхода на пенсию ежемесячные выплаты президенту России Владимиру Путину составят минимум 655,5 тысячи рублей.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Аналогичную сумму, по данным СМИ, будет получать и бывший глава государства, а ныне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Кроме того, "Ведомости" обратили внимание на пенсии лидеров других стран. Так, экс-президент США Дональд Трамп получает $20 535, что превышает 1,9 миллиона рублей, а бывшая канцлер Германии Ангела Меркель имеет социальные выплаты в размере $16 733, что составляет более 1,5 миллиона рублей.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.