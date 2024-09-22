Нефтяной рынок остаётся под давлением, несмотря на недавний рост цен

Евстифеев: рост цен на нефть вызван кратковременными факторами

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев прокомментировал текущую ситуацию на рынке нефти.

Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

По его словам, нефтяной рынок постепенно восстанавливает утраченные позиции, однако всё ещё остаётся на низких ценовых уровнях по сравнению с текущим годом, пишет "РГ".

Евстифеев отметил, что события на Ближнем Востоке способствовали росту цен на нефть, а также сказались итоги заседания Федеральной резервной системы США, на котором базовая процентная ставка была снижена на 50 базисных пунктов.

Тем не менее, он подчеркнул, что перспектива нефтяного рынка выглядит нейтрально: рост котировок, по его мнению, обусловлен преимущественно кратковременными факторами, а опасения по поводу будущего спроса на нефть и риски сокращения дефицита предложения остаются актуальными.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом.



Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой.



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