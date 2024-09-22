Нефтяной рынок остаётся под давлением, несмотря на недавний рост цен

Начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев прокомментировал текущую ситуацию на рынке нефти.
По его словам, нефтяной рынок постепенно восстанавливает утраченные позиции, однако всё ещё остаётся на низких ценовых уровнях по сравнению с текущим годом, пишет "РГ".
Евстифеев отметил, что события на Ближнем Востоке способствовали росту цен на нефть, а также сказались итоги заседания Федеральной резервной системы США, на котором базовая процентная ставка была снижена на 50 базисных пунктов.
Тем не менее, он подчеркнул, что перспектива нефтяного рынка выглядит нейтрально: рост котировок, по его мнению, обусловлен преимущественно кратковременными факторами, а опасения по поводу будущего спроса на нефть и риски сокращения дефицита предложения остаются актуальными.
Нефть (из тур. neft, от перс. نفت, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом.
Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой.
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