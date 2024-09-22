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Забастовка парализовала General Motors: тысячи рабочих останутся без работы

Забастовка остановила завод General Motors в Канзасе
0:56
Экономика

Компания General Motors (GM) объявила о сокращении двух третей сотрудников на своем заводе в Канзасе, что связано с продолжающейся забастовкой профсоюза работников автомобильной промышленности США (UAW), сообщает Bloomberg.

Забастовка остановила завод General Motors в Канзасе
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

На заводе в городе Фэрфакс производятся седаны Chevrolet Malibu и Cadillac XT4, и около 2 000 рабочих попадут под сокращения. Прекращение производства связано с нехваткой ключевых комплектующих, что в свою очередь вызвано забастовкой на другом заводе GM в Миссури, где собираются важные автомобильные детали. Забастовка, организованная профсоюзом, направлена на улучшение условий труда и повышение заработной платы работников.

На текущий момент GM уже приостановила производство в Канзасе, и компания сообщила, что планирует возобновить работу после завершения конфликта.

Уточнения

General Motors ([ˈdʒɛnərəl ˈməʊtəz], сокращённо GM; рус. «Дже́нерал мо́торс») — крупнейшая американская автомобильная корпорация, до 2008 года на протяжении 77 лет была крупнейшим производителем автомобилей в мире.

Забасто́вка (от итал. и исп. basta! «хватит! довольно!»), или ста́чка — коллективное организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателя или руководства выполнения каких-либо требований; один из способов разрешения трудовых споров.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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