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Мир на грани сладкого кризиса: цена сахара побила семимесячный рекорд

Цена сахара достигла максимума за 7 месяцев из-за засухи в Бразилии
1:24
Экономика

Цена октябрьских фьючерсов на сахар-сырец на товарных биржах в пятницу, 20 сентября, подскочила на 5,47%, достигнув $0,2313 за фунт. Этот уровень стал максимальным за последние семь месяцев, аналогичная цена не фиксировалась с конца февраля 2024 года.

Цена сахара достигла максимума за 7 месяцев из-за засухи в Бразилии
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Столь резкий рост был вызван опасениями участников рынка, связанными с возможным снижением производства сахара, в первую очередь в Бразилии — ведущем производителе этого продукта, сообщает Bloomberg.

Основной фактор, влияющий на ситуацию, — это неблагоприятные погодные условия в Бразилии, где с октября прошлого года продолжается сильная засуха. Длительная нехватка осадков, особенно в ключевом производственном штате Сан-Паулу, привела к масштабным лесным пожарам, которые негативно повлияли на урожай сахарного тростника. Пожары и засуха существенно повредили корневую систему растений, что потенциально снизит объемы производства.

Прогнозы на ближайшие дни не обнадеживают: в ключевых регионах Бразилии ожидается в основном сухая погода. Эти факторы вызывают опасения дефицита сахара на мировом рынке, что и подстегивает его стоимость.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси.

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке. Площадь — 8 515 767 км² (эквивалентна 47,3 % южноамериканской территории).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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