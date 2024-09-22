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Первый российский торговый центр в Китае откроется уже в феврале

Продукты из России в Китае: когда откроется первый торговый центр?
1:20
Экономика

Россия планирует к китайскому Новому году открыть первый в Китае торговый центр российских товаров, сообщил Борис Титов, спецпредставитель президента по международным организациям и председатель российской части Российско-китайского комитета.

Продукты из России в Китае: когда откроется первый торговый центр?
Фото: Freepik by freepik, PDM

Этот проект получил название "Русмаркет", и в первую очередь будет ориентирован на продукты питания из России. Открытие запланировано на февраль 2024 года в городе Сиань.

На выставке "Шелковый путь" в Сиане Титов провел встречу с губернатором провинции Шэньси, Чжао Ганом, обсудив детали сотрудничества. Сианьская инвестиционная компания предложила несколько вариантов помещений для торгового центра, и российская делегация склоняется к одному из них. По словам Титова, по коммерческим условиям стороны близки к соглашению, однако Россия рассчитывает на отсрочку по арендным платежам, учитывая, что это первый проект в Китае.

Если "Русмаркет" окажется успешным, Россия планирует открыть аналогичные центры на курортном острове Хайнань и в Пекине. Помимо торговых центров, российская сторона рассматривает возможность открытия ресторанов русской кухни "Теремок" в Китае, что может расширить присутствие российской гастрономии в регионе.

Уточнения

В маркетинге продукт — товар или услуга, которую можно предложить для рынка, и которая будет удовлетворять потребности потребителей.

Торго́вый центр (галерея, пассаж, торгово-развлекательный комплекс, торговый комплекс или молл, от англ. mall) — группа предприятий торговли, управляемых как единое целое и находящихся в одном здании или комплексе зданий.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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