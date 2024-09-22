Насколько Москва является "привлекательным городом" с точки зрения инвестиций

Привлекательность мегаполиса — один из ключевых факторов его успешного развития.
По словам Евгения Михайленко, декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, город должен быть интересен людям и привлекать специалистов различных профессий, а также создавать условия для реализации смелых идей и проектов, сообщает "Рамблер".
Москва за последние годы значительно повысила свою инвестиционную привлекательность, сохранив исторические черты и зарекомендовав себя как динамичный, цифровой и модный мегаполис.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала года столица предоставила инвесторам около 220 гектаров земли для реализации крупных инвестиционных проектов, что вдвое больше, чем в прошлом году.
Михайленко подчеркивает, что запуск программ, способствующих развитию различных направлений, поддерживает бизнес и помогает ему решать общие задачи.
Инвесторы, реализуя свои проекты, уверены в будущем благодаря гарантиям властей, а Москва получает необходимые объекты, рабочие места и налоги.
Кроме того, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что город выделил более 88 гектаров земли для строительства спортивных комплексов в рамках масштабных инвестиционных проектов.
В Москве завершена реконструкция 12 поликлиник по новому стандарту, разработанному в 2019 году.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.
Мегало́полис — наиболее крупная форма расселения, образующаяся при срастании ряда городских агломераций.
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