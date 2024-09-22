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Насколько Москва является "привлекательным городом" с точки зрения инвестиций

Эксперт оценил "инвестиционную привлекательность" Москвы
1:38
Экономика

Привлекательность мегаполиса — один из ключевых факторов его успешного развития.

Эксперт оценил "инвестиционную привлекательность" Москвы
Фото: Пресс-центр Правительства Москвы by мос.ру, CC BY 4.0

По словам Евгения Михайленко, декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, город должен быть интересен людям и привлекать специалистов различных профессий, а также создавать условия для реализации смелых идей и проектов, сообщает "Рамблер".

Москва за последние годы значительно повысила свою инвестиционную привлекательность, сохранив исторические черты и зарекомендовав себя как динамичный, цифровой и модный мегаполис.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала года столица предоставила инвесторам около 220 гектаров земли для реализации крупных инвестиционных проектов, что вдвое больше, чем в прошлом году.

Михайленко подчеркивает, что запуск программ, способствующих развитию различных направлений, поддерживает бизнес и помогает ему решать общие задачи.

Инвесторы, реализуя свои проекты, уверены в будущем благодаря гарантиям властей, а Москва получает необходимые объекты, рабочие места и налоги.

Кроме того, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что город выделил более 88 гектаров земли для строительства спортивных комплексов в рамках масштабных инвестиционных проектов.

В Москве завершена реконструкция 12 поликлиник по новому стандарту, разработанному в 2019 году.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

Мегало́полис — наиболее крупная форма расселения, образующаяся при срастании ряда городских агломераций.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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