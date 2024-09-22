Китай в августе поставил России часов на рекордные $40,9 млн

Россия наращивает импорт китайских часов

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

В августе поставки часов из Китая в Россию выросли почти вдвое по сравнению с июлем, достигнув рекордных $40,9 млн, сообщает "РИА Новости".

Фото: unsplash.com by Bryce Barker fortheloveofbry5tahh, PDM

В августе Россия импортировала часов и их комплектующих из Китая в 1,8 раза больше, чем в июле.

С января по август 2024 года из Китая в Россию было поставлено часов и их элементов на $116,5 млн, что уже превышает показатель за весь 2023 год ($40 млн).

Увеличение импорта китайских часов началось в апреле, когда поставки выросли в пять раз и составили $11,5 млн.

В мае поставки увеличились до $14 млн, в июне — до $18,9 млн, в июле — до $22,3 млн.

Ранее, 30 августа, стало известно, что китайские импортеры приостановили поставки в Россию продукции двойного назначения, включая электронику, промышленное оборудование и другую технику.

Причиной стала серия новых санкций, введенных в августе против 46 компаний из Китая, а также усиленные проверки платежей со стороны китайских финансовых организаций.

Уточнения

Импортёр — сторона в международных экономических отношениях, покупающая товары, услуги, труд, капитал, другие предметы международной торговли за рубежом, и ввозящая их в страну для использования и потребления.



Проду́кция — термин, характеризующий результат производственной, хозяйственной деятельности.



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