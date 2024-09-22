Названы шесть способов заработать на золоте

Инвестирование в золотодобывающие компании — один из способов заработать на росте цен на драгоценный металл, сообщает "Газета.ру".
Эксперты рекомендуют обратить внимание на акции "Полюса", "Южуралзолота" и "Селигдара", которые предлагают не только рост стоимости, но и дивиденды.
Консервативным инвесторам подойдут биржевые фонды (ПИФ) на золото, которые можно "купить и забыть".
Инвестиционные золотые монеты также демонстрируют высокую доходность, достигают 24% с начала года.
Среди других инструментов, позволяющих заработать на росте цен на золото, — фьючерсы, обезличенный металлический счет (ОМС) и спотовый контракт GLDRUB_TOM.
Цена золота продолжает расти, недавно преодолев исторический максимум и достигнув $2650 за унцию.
Дивиде́нд (лат. dividendum — то, что подлежит разделу) — часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций (обыкновенных, привилегированных, учредительских и других), долей, находящихся в их владении.
Фью́черс (от англ. futures contract или англ. futures, фьючерсный контракт или фьючерсный договор) — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.
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