Названы шесть способов заработать на золоте

Эксперты рассказали про шесть способов заработка на золоте

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инвестирование в золотодобывающие компании — один из способов заработать на росте цен на драгоценный металл, сообщает "Газета.ру".

Фото: pixabay by Стивбидмид, PDM

Эксперты рекомендуют обратить внимание на акции "Полюса", "Южуралзолота" и "Селигдара", которые предлагают не только рост стоимости, но и дивиденды.

Консервативным инвесторам подойдут биржевые фонды (ПИФ) на золото, которые можно "купить и забыть".

Инвестиционные золотые монеты также демонстрируют высокую доходность, достигают 24% с начала года.

Среди других инструментов, позволяющих заработать на росте цен на золото, — фьючерсы, обезличенный металлический счет (ОМС) и спотовый контракт GLDRUB_TOM.

Цена золота продолжает расти, недавно преодолев исторический максимум и достигнув $2650 за унцию.

Уточнения

Дивиде́нд (лат. dividendum — то, что подлежит разделу) — часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций (обыкновенных, привилегированных, учредительских и других), долей, находящихся в их владении.



Фью́черс (от англ. futures contract или англ. futures, фьючерсный контракт или фьючерсный договор) — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.



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