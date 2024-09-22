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Китай теряет инвестиционную привлекательность

Китайская экономика замедляется: инвестиции уходят из страны
1:06
Экономика

Китайская экономика испытывает замедление, что отражается на снижении промышленного производства и падении инвестиций, сообщает "РИА Новости".

Китайская экономика замедляется: инвестиции уходят из страны
Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, PDM

Многие международные компании, в том числе Honda, Apple и Google, сворачивают свои проекты в Китае.

Число иностранных компаний, считающих Китай приоритетным направлением для инвестиций, достигло 25-летнего минимума.

Капитал перетекает в США, где сосредоточилось 48,1% мирового фондового рынка.

Эксперты прогнозируют, что Китай столкнется с трудностями в достижении планового роста ВВП.

Несмотря на трудности, технологический сектор, зеленая энергетика и здравоохранение остаются перспективными для инвестиций в Китае.

Замедление китайской экономики привело к падению цен на нефть, так как крупному потребителю требуется меньше ресурсов.

Эксперты прогнозируют, что цены на нефть останутся в диапазоне 65-75 долларов за баррель в 2025 году.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

Медици́на — система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни, предупреждение и лечение болезней человека и животных (ветеринарная медицина), а также облегчения страданий от физических и психических недугов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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