Китайская экономика испытывает замедление, что отражается на снижении промышленного производства и падении инвестиций, сообщает "РИА Новости".
Многие международные компании, в том числе Honda, Apple и Google, сворачивают свои проекты в Китае.
Число иностранных компаний, считающих Китай приоритетным направлением для инвестиций, достигло 25-летнего минимума.
Капитал перетекает в США, где сосредоточилось 48,1% мирового фондового рынка.
Эксперты прогнозируют, что Китай столкнется с трудностями в достижении планового роста ВВП.
Несмотря на трудности, технологический сектор, зеленая энергетика и здравоохранение остаются перспективными для инвестиций в Китае.
Замедление китайской экономики привело к падению цен на нефть, так как крупному потребителю требуется меньше ресурсов.
Эксперты прогнозируют, что цены на нефть останутся в диапазоне 65-75 долларов за баррель в 2025 году.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.
Медици́на — система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни, предупреждение и лечение болезней человека и животных (ветеринарная медицина), а также облегчения страданий от физических и психических недугов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором.