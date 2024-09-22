Засуха в Бразилии негативно повлияла на урожай

Засуха охватила Бразилию: сельскохозяйственные угодья в опасности

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Засуха охватила почти две трети территории Бразилии, включая важные сельскохозяйственные районы, сообщает Zero Hedge.

Фото: Bandeira brasileira by Núcleo Editorial, CC BY 2.0

Сильная засуха негативно повлияла на урожай ключевых сельскохозяйственных культур в стране, являющейся крупнейшим экспортером соевых бобов, сахарного тростника, говядины, кофе, кукурузы, апельсинового сока и мяса птицы.

Трейдер Wilmar International прогнозирует серьезное снижение производства сахара в Бразилии из-за засухи, что привело к росту цен на сахар-сырец.

Компания Wilmar снизила прогноз урожая сахарного тростника в Центрально-Южном регионе Бразилии с 42 млн тонн до 38,8-40,8 млн тонн.

Уточнения

Со́я культу́рная (лат. Glycine max) — однолетнее травянистое растение, вид рода Соя (Glycine) семейства Бобовые.



Са́харный тростни́к культиви́руемый, или Сахарный тростник благородный (лат. Sáccharum officinárum) — вид рода Сахарный тростник (Saccharum) семейства Злаки. Используется человеком наряду с сахарной свёклой для получения сахара.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.