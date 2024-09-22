Засуха в Бразилии негативно повлияла на урожай

Засуха охватила почти две трети территории Бразилии, включая важные сельскохозяйственные районы, сообщает Zero Hedge.
Сильная засуха негативно повлияла на урожай ключевых сельскохозяйственных культур в стране, являющейся крупнейшим экспортером соевых бобов, сахарного тростника, говядины, кофе, кукурузы, апельсинового сока и мяса птицы.
Трейдер Wilmar International прогнозирует серьезное снижение производства сахара в Бразилии из-за засухи, что привело к росту цен на сахар-сырец.
Компания Wilmar снизила прогноз урожая сахарного тростника в Центрально-Южном регионе Бразилии с 42 млн тонн до 38,8-40,8 млн тонн.
Со́я культу́рная (лат. Glycine max) — однолетнее травянистое растение, вид рода Соя (Glycine) семейства Бобовые.
Са́харный тростни́к культиви́руемый, или Сахарный тростник благородный (лат. Sáccharum officinárum) — вид рода Сахарный тростник (Saccharum) семейства Злаки. Используется человеком наряду с сахарной свёклой для получения сахара.
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