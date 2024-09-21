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В этом квартале приток средств в акции Индии составил $8,5 млрд.

Инвесторы снова гонятся за индийскими акциями
1:38
Экономика

Зарубежные фонды вкладывают деньги в индийские акции, что свидетельствует об их возвращении на рынок после краткосрочного перерыва, вызванного выборами, сообщает Bloomberg.

Инвесторы снова гонятся за индийскими акциями
Фото: commons.wikimedia.org by Kalyan Shah, CC BY-SA 3.0

Чистые иностранные покупки в этом квартале составят 8,5 миллиарда долларов, что станет максимальным показателем с середины 2023 года. Учитывая, что ставки на преемственность политики восстановлены после того, как премьер-министр Нарендра Моди переизбрался у власти на третий срок, а вес Индии по некоторым мировым индексам превосходит вес Китая, перспективы потоков выглядят многообещающими, особенно после того, как Федеральная резервная система начала снижать процентные ставки.

Резкий приток капитала также является признаком растущего доверия инвесторов к оценке акций Индии, которая является дорогой по сравнению с аналогичными активами развивающихся рынков, а также к ее собственной истории, поскольку национальный эталонный индекс NSE Nifty 50 демонстрирует девятый ежегодный прирост подряд.

"Несмотря на более высокие оценки, индийские акции остаются привлекательными по сравнению с другими рынками, где перспективы роста более сдержанны … История роста Индии поддерживается высокими корпоративными показателями и благоприятными экономическими условиями”, — сказал Джеймс Чео, директор по инвестициям в Юго-Восточную Азию и Индию в HSBC Global Private Banking & Wealth в Сингапуре.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

Акти́в (англ  asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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