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Премьер-министр Дании ответила, как Европе необходимо относиться к мигрантам

Европа изменит свой тон в отношении мигрантов
0:45
Экономика

Метте Фредериксен, премьер-министр Дании, страны, которая известна одними из самых строгих иммиграционных правил в Европе, заявила, что это правильно, что правительства других стран меняют тон в отношении к мигрантам, сообщает Bloomberg.

Европа изменит свой тон в отношении мигрантов
Фото: oig.dhs.gov by Управление генерального инспектора министерства внутренней безопасности, PDM

"К сожалению, нам приходится быть довольно жесткими в отношении мигрантов … Нам давно следовало изменить правила и законодательство в Европе”, — сказала Фредериксен.

Правительства по всей Европе "слишком поздно” отреагировали на растущие потоки мигрантов, что привело к возникновению сопутствующих проблем, таких как отсутствие интеграции, радикализация и преступность.

"У нас еще есть время изменить это”, — сказала премьер-министр.

Уточнения

Престу́пность — это исторически изменчивое социальное и уголовно-правовое негативное явление, представляющее собой систему преступлений, совершённых на определённой территории в тот или иной период времени.
 

Прави́тельство — высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления и государственной власти, формируемый из руководителей органов государственного управления страны и других государственных служащих, либо (в широком смысле) общая система государственного управления.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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