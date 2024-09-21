Судостроительная отрасль США находится в упадке, что затрудняет строительство необходимых кораблей и подводных лодок, сообщает Bloomberg.
США ждут инвестиции от союзников, особенно Южной Кореи и Японии, которые могут производить коммерческие и военные суда быстрее и дешевле, чем американские фирмы.
Китай, поддерживаемый крупнейшим в мире судостроительным сектором, быстро растет и имеет больший флот, чем США.
Hanwha Ocean Co. приобрела бывшую верфь ВМС США в Филадельфии и получила первый контракт на ремонт американских военных судов. Hyundai также получила лицензию на предоставление услуг по ремонту, что расширяет возможности для будущего сотрудничества.
Покупка верфи в Филадельфии может помочь США в реализации своих приоритетов в области судостроения и планов на будущее. Несмотря на поддержку со стороны Hanwha и других азиатских фирм, США потребуется время для наращивания мощностей и снижения затрат, чтобы улучшить свою отрасль, которая все еще значительно уступает Китаю.
Верфь (от нидерл. werf) также Плотбище — место постройки/ремонта кораблей и судов или предприятие для постройки/ремонта судов и кораблей.
Подво́дная ло́дка (ПЛ) (подло́дка, субмари́на) — класс судов и кораблей, способных погружаться и длительное время действовать в подводном положении.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором.