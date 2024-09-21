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Судостроительная промышленность США пришла в упадок

США безнадёжно отстали от Китая в области судостроения
1:09
Экономика

Судостроительная отрасль США находится в упадке, что затрудняет строительство необходимых кораблей и подводных лодок, сообщает Bloomberg.

США безнадёжно отстали от Китая в области судостроения
Фото: fws.gov by Kevin Bell, PDM

США ждут инвестиции от союзников, особенно Южной Кореи и Японии, которые могут производить коммерческие и военные суда быстрее и дешевле, чем американские фирмы.

Китай, поддерживаемый крупнейшим в мире судостроительным сектором, быстро растет и имеет больший флот, чем США.

Hanwha Ocean Co. приобрела бывшую верфь ВМС США в Филадельфии и получила первый контракт на ремонт американских военных судов. Hyundai также получила лицензию на предоставление услуг по ремонту, что расширяет возможности для будущего сотрудничества.

Покупка верфи в Филадельфии может помочь США в реализации своих приоритетов в области судостроения и планов на будущее. Несмотря на поддержку со стороны Hanwha и других азиатских фирм, США потребуется время для наращивания мощностей и снижения затрат, чтобы улучшить свою отрасль, которая все еще значительно уступает Китаю.

Уточнения

Верфь (от нидерл. werf) также Плотбище — место постройки/ремонта кораблей и судов или предприятие для постройки/ремонта судов и кораблей.
 

Подво́дная ло́дка (ПЛ) (подло́дка, субмари́на) — класс судов и кораблей, способных погружаться и длительное время действовать в подводном положении.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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