Европейские наводнения грозят страховщикам самыми большими убытками за последние десятилетия

Наводнения в Европе: страховщики ожидают серьёзные убытки

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Наводнения в Центральной и Восточной Европе станут одной из самых серьезных катастроф для страховщиков, сообщает Bloomberg. Ожидается, что застрахованные убытки составят от 2 до 3 миллиардов евро.

Фото: harald-weber.info by Харальд Вебер, CC BY-SA 3.0

Страховщики Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA, Vienna Insurance Group AG и UNIQA Insurance Group AG окажутся в числе наиболее пострадавших.

Австрийские страховщики ожидают рекордное количество заявлений о возмещении ущерба, которое может достичь 600-700 миллионов евро.

Страховая отрасль сталкивается с растущим количеством заявлений о катастрофах, связанных с изменением климата.

Шторм "Борис" принес проливные дожди в Чешскую Республику, Австрию, Польшу и Словакию, вызвав масштабные наводнения.

Правительства региона уже выделили сотни миллионов евро на ликвидацию последствий.

Уточнения

Наводне́ние — значительное затопление определённой территории в результате подъёма уровня воды в реке, озере, водохранилище, наносящее материальный ущерб экономике, социальной сфере и природной среде.



Страхо́вщик (англ. Insurer) — юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление страховой деятельности, выданную органом страхового надзора и принимающее на себя по договору страхования за определённое вознаграждение (страховая премия) обязательство возместить страхователю или другому лицу, в пользу которого заключено страхование (выгодоприобретателю), убытки, возникшие в результате наступления страховых случаев, обусловленных в договоре.





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