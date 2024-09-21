Китай нарастил импорт российской нефти

Китай в августе на четверть увеличил закупки российской нефти

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай в августе изменил структуру своего нефтяного импорта, отдавая предпочтение поставщикам с дисконтами, сообщает "Интерфакс".

Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Объем импорта российской нефти вырос на 25,6% по сравнению с июлем, достигнув 2,21 млн б/с.

Малайзия, традиционно являющаяся перевалочным пунктом для нефти из Ирана и Венесуэлы, увеличила поставки в Китай на 21,2%.

Ирак также нарастил экспорт в Китай, увеличив его на 43,1%.

Саудовская Аравия, наоборот, сократила поставки в Китай на 17,4%.

Среднесуточный объем импорта нефти в Китай в августе достиг рекордного показателя для 2024 года — 11,56 млн б/с.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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