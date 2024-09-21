Индийский нефтяной рынок готовится к долгосрочным отношениям с Россией

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии ведут переговоры о долгосрочном контракте на закупку нефти у России, сообщает Business Standard со ссылкой на источники в индийском министерстве нефти и природного газа.
Ожидается, что соглашение может быть заключено к концу финансового года 2025-2026. Это позволит снизить волатильность цен на российскую нефть и обеспечит стабильные поставки по более выгодной стоимости.
Ранее одна из индийских компаний подписала годовой контракт с российской "Роснефтью" на закупку не менее 3 миллионов баррелей нефти в месяц с оплатой в российской валюте.
Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы.
И́ндия — независимое государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км².
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