Европейский автопром под давлением: Volkswagen остро реагирует на конкуренцию

Volkswagen планирует сократить до 30 тысяч рабочих мест

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen AG (VAG) планирует сократить до 30 тысяч рабочих мест в Германии в среднесрочной перспективе, сообщает Manager Magazin.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainerhaufe, CC BY-SA 4.0

Это сокращение может затронуть почти каждого четвертого сотрудника компании в стране. Кроме того, руководство VAG рассматривает возможность снижения инвестиций на 20 миллиардов евро, что в первую очередь повлияет на отделы исследований и разработок.

Ранее генеральный директор Volkswagen AG Оливер Блум отметил, что европейская автопромышленность сталкивается с серьезными вызовами из-за растущего присутствия азиатских автомобильных брендов на рынке.

Уточнения

Volkswagen ([fɔlksˈvaːɡn], в переводе с нем. — «народный автомобиль») — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.



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