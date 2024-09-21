Как избежать пени и штрафов: россиянам напомнили о необходимости оплатить налоги до декабря

Россиянам напомнили о сроках уплаты налогов

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

До 1 декабря 2024 года россияне обязаны оплатить несколько налогов, включая земельный, транспортный и налог на имущество за 2023 год. Об этом сообщил глава Центра правопорядка в Москве и Московской области, 20 сентября Александр Хаминский.

Фото: ФНС is licensed under public domain

Федеральная налоговая служба (ФНС) уже начала рассылку уведомлений гражданам о необходимых платежах. Узнать сумму к уплате можно через личный кабинет на сайте ФНС или в офисе службы, пишет РИА Новости.

Важно помнить, что за несвоевременную уплату налогов начисляются пени в зависимости от срока просрочки, поэтому рекомендуется не затягивать с оплатой.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств.



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