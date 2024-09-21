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Политические риски и золото: новое историческое достижение

Цены на золото достигли исторического максимума
0:39
Экономика

Стоимость золота на Чикагской товарной бирже (CME) достигла нового исторического максимума. Согласно данным торговой площадки, декабрьские фьючерсы на этот драгоценный металл поднялись до 2640,4 доллара за тройскую унцию.

Цены на золото достигли исторического максимума
Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, CC BY-SA 4.0

С начала года стоимость контракта увеличилась на 26 процентов, что значительно превышает рост большинства других сырьевых активов.

Аналитики связывают этот устойчивый рост цен с опасениями участников рынка по поводу нестабильной политической ситуации в США и другими геополитическими рисками.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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