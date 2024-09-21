Политические риски и золото: новое историческое достижение

Цены на золото достигли исторического максимума

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость золота на Чикагской товарной бирже (CME) достигла нового исторического максимума. Согласно данным торговой площадки, декабрьские фьючерсы на этот драгоценный металл поднялись до 2640,4 доллара за тройскую унцию.

Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, CC BY-SA 4.0

С начала года стоимость контракта увеличилась на 26 процентов, что значительно превышает рост большинства других сырьевых активов.

Аналитики связывают этот устойчивый рост цен с опасениями участников рынка по поводу нестабильной политической ситуации в США и другими геополитическими рисками.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.



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