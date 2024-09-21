Политические риски и золото: новое историческое достижение

Стоимость золота на Чикагской товарной бирже (CME) достигла нового исторического максимума. Согласно данным торговой площадки, декабрьские фьючерсы на этот драгоценный металл поднялись до 2640,4 доллара за тройскую унцию.
С начала года стоимость контракта увеличилась на 26 процентов, что значительно превышает рост большинства других сырьевых активов.
Аналитики связывают этот устойчивый рост цен с опасениями участников рынка по поводу нестабильной политической ситуации в США и другими геополитическими рисками.
Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.
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