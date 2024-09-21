Санкции вредят доллару: Сергей Лавров подхватил Трампа

Глава МИД России Сергей Лавров выразил поддержку мнению бывшего президента США Дональда Трампа, который охарактеризовал санкции, вводимые администрацией президента Байдена, как губительные для доллара и американской экономики.
Лавров отметил, что Трамп прав в своем анализе, добавив, что большинство стран становятся все более осторожными в своих экономических операциях, зависимых от доллара.
Министр подчеркнул, что, несмотря на продолжающуюся зависимость от доллара, многие государства уже осознают риски, связанные с этой ситуацией.
Серге́й Ви́кторович Лавро́в (род. 21 марта 1950, Москва, СССР) — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.
До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.
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