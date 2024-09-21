Санкции вредят доллару: Сергей Лавров подхватил Трампа

Лавров согласился с Трампом по поводу санкций США

0:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава МИД России Сергей Лавров выразил поддержку мнению бывшего президента США Дональда Трампа, который охарактеризовал санкции, вводимые администрацией президента Байдена, как губительные для доллара и американской экономики.

Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream, CC BY 2.0

Лавров отметил, что Трамп прав в своем анализе, добавив, что большинство стран становятся все более осторожными в своих экономических операциях, зависимых от доллара.

Министр подчеркнул, что, несмотря на продолжающуюся зависимость от доллара, многие государства уже осознают риски, связанные с этой ситуацией.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в (род. 21 марта 1950, Москва, СССР) — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.



До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.