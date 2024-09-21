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Санкции вредят доллару: Сергей Лавров подхватил Трампа

Лавров согласился с Трампом по поводу санкций США
0:37
Экономика

Глава МИД России Сергей Лавров выразил поддержку мнению бывшего президента США Дональда Трампа, который охарактеризовал санкции, вводимые администрацией президента Байдена, как губительные для доллара и американской экономики.

Лавров согласился с Трампом по поводу санкций США
Фото: flickr.com by The Official CTBTO Photostream, CC BY 2.0

Лавров отметил, что Трамп прав в своем анализе, добавив, что большинство стран становятся все более осторожными в своих экономических операциях, зависимых от доллара.

Министр подчеркнул, что, несмотря на продолжающуюся зависимость от доллара, многие государства уже осознают риски, связанные с этой ситуацией.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в (род. 21 марта 1950, Москва, СССР) — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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