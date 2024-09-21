Не всё так просто: в Европе заявили о сохранении экономических отношений с РФ

Сийярто: Европа продолжает торговать с Россией

0:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

На заседании 15-й межправкомиссии по экономическим вопросам министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что вся Европа ведет торговлю с Россией, несмотря на отрицания некоторых стран.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, PDM

"Я хотел бы подчеркнуть — вся Европа торгует с Россией, некоторые отрицают, а у нас в этом необходимости нет".

Он отметил, что антироссийские санкции не приносят желаемого эффекта, и многие западные компании находят способы обойти ограничения, продолжая экономическое сотрудничество с Москвой.

Уточнения

Ве́нгрия — государство в Центральной Европе. В период с 1989 по 2011 годы страна официально называлась Венгерская Республика.



Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².



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