Американская ConocoPhillips договорилась с Uniper поставить в Германию в течение следующих десяти лет до 10 млрд кубометров газа

Uniper и ConocoPhillips продлили долгосрочное газовое партнёрство

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вместо "Газпрома" американская ConocoPhillips теперь станет поставщиком газа для Uniper, сообщает EADaily.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

Uniper, главный импортер газа в Германию, был одним из крупнейших клиентов "Газпрома" и вел арбитраж из-за прекращения поставок газа в августе 2022 года.

Компания понесла многомиллиардные убытки, вынужденно приобретала топливо на бирже перед тем, как быть национализированной. Однако в этом году Uniper выиграла арбитражный процесс в Стокгольме, получив компенсацию в размере 13 миллиардов евро.

ConocoPhillips будет поставлять природный газ в Северо-Западную Европу, используя для этого трубопроводный газ и СПГ, согласно договору. В Uniper сообщили, с ConocoPhillips налажено устойчивое и доверительное партнерство в области энергетики уже на протяжении многих десятилетий.

Уточнения

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Арбитра́ж (от фр. arbitrage — «разрешение спора при посредничестве») — рассмотрение спора негосударственными арбитрами с вынесением обязательного для сторон решения.



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