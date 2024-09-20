Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные разработали приложение, способное указать точную дату смерти
Почему опытные дачники хранят картофельную кожуру: 5 эффективных способов её использования
Сийярто оценил перспективы экономики Венгрии без сотрудничества с Россией
Икра из баклажанов: лёгкий и быстрый способ приготовления
Турция больше не манит: почему туристы уезжают из страны
Волонтёры организовали приюты для животных после тайфуна «Бебинка»
Стилист Шумилина: плиссированная юбка удачно сочетается с кожаным жакетом или олимпийкой
Клубничный лимонад своими руками: ингредиенты и рецепт
L.A. Times: двое американцев были заражены червями-паразитами, которые пожирают мозг

Американская ConocoPhillips договорилась с Uniper поставить в Германию в течение следующих десяти лет до 10 млрд кубометров газа

Uniper и ConocoPhillips продлили долгосрочное газовое партнёрство
0:57
Экономика

Вместо "Газпрома" американская ConocoPhillips теперь станет поставщиком газа для Uniper, сообщает EADaily.

Uniper и ConocoPhillips продлили долгосрочное газовое партнёрство
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

Uniper, главный импортер газа в Германию, был одним из крупнейших клиентов "Газпрома" и вел арбитраж из-за прекращения поставок газа в августе 2022 года.

Компания понесла многомиллиардные убытки, вынужденно приобретала топливо на бирже перед тем, как быть национализированной. Однако в этом году Uniper выиграла арбитражный процесс в Стокгольме, получив компенсацию в размере 13 миллиардов евро.

ConocoPhillips будет поставлять природный газ в Северо-Западную Европу, используя для этого трубопроводный газ и СПГ, согласно договору. В Uniper сообщили, с ConocoPhillips налажено устойчивое и доверительное партнерство в области энергетики уже на протяжении многих десятилетий.

Уточнения

Би́ржа — организатор торговли товарами, валютой, ценными бумагами, производными и другими рыночными инструментами.

Арбитра́ж (от фр. arbitrage — «разрешение спора при посредничестве») — рассмотрение спора негосударственными арбитрами с вынесением обязательного для сторон решения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ракета Х-101 нацелена на Запад. Российская ударная сила с "британским" радиусом действия

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.

Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Выбираем питомца: как цвет шерсти кошки влияет на вашу жизнь
Краснодарский край стал самым опасным регионом для летнего отдыха в 2024 году
Почему атмосферные двигатели лучше турбированных? Разбираем все плюсы
ПЗРК "Верба". Современная российская защита от воздушных угроз НАТО Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Талия станет тонкой и изящной: 5 упражнений для похудения в области живота
Не по классике, но очень сочно и действительно вкусно: лечо с кабачками на зиму
Что делать, если ключ зажигания пропал
Что делать, если ключ зажигания пропал
Последние материалы
Почему опытные дачники хранят картофельную кожуру: 5 эффективных способов её использования
Сийярто оценил перспективы экономики Венгрии без сотрудничества с Россией
Икра из баклажанов: лёгкий и быстрый способ приготовления
Турция больше не манит: почему туристы уезжают из страны
Волонтёры организовали приюты для животных после тайфуна «Бебинка»
Стилист Шумилина: плиссированная юбка удачно сочетается с кожаным жакетом или олимпийкой
Клубничный лимонад своими руками: ингредиенты и рецепт
L.A. Times: двое американцев были заражены червями-паразитами, которые пожирают мозг
Падел и теннис похожи только на первый взгляд
Секреты идеальной кожи: как защитить гидролипидный барьер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.