Американская ConocoPhillips договорилась с Uniper поставить в Германию в течение следующих десяти лет до 10 млрд кубометров газа

Вместо "Газпрома" американская ConocoPhillips теперь станет поставщиком газа для Uniper, сообщает EADaily.
Uniper, главный импортер газа в Германию, был одним из крупнейших клиентов "Газпрома" и вел арбитраж из-за прекращения поставок газа в августе 2022 года.
Компания понесла многомиллиардные убытки, вынужденно приобретала топливо на бирже перед тем, как быть национализированной. Однако в этом году Uniper выиграла арбитражный процесс в Стокгольме, получив компенсацию в размере 13 миллиардов евро.
ConocoPhillips будет поставлять природный газ в Северо-Западную Европу, используя для этого трубопроводный газ и СПГ, согласно договору. В Uniper сообщили, с ConocoPhillips налажено устойчивое и доверительное партнерство в области энергетики уже на протяжении многих десятилетий.
Би́ржа — организатор торговли товарами, валютой, ценными бумагами, производными и другими рыночными инструментами.
Арбитра́ж (от фр. arbitrage — «разрешение спора при посредничестве») — рассмотрение спора негосударственными арбитрами с вынесением обязательного для сторон решения.
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