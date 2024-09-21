Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
750 новых животных добавлено в Национальный список Австралии
Сравнение полезных свойств слив и чернослива
Компот из кизила с яблоками на зиму: сохраняем сентябрьские витамины
В Тверской области откроется парк-отель стоимостью 5,8 миллиарда рублей
Четыре основные подкормки для гладиолусов, которые гарантируют их пышное цветение
Товарооборот России и ЕС вырос впервые с ноября 2023 года
Лавровый лист признан эффективным средством борьбы с тараканами
Простой пирог из тыквы: в начинке кроме неё также сочное яблочко и ароматная корица
В Великом Новгороде откроют музей в старинном двухэтажном особняке

США, ФРГ и Литва вошли в число самых зависимых стран от минерального сырья из РФ

Стало известно, какие из недружественных стран наиболее зависимы от российского сырья
1:10
Экономика

Россия является крупнейшим поставщиком минерального сырья для ряда недружественных стран, включая Германию, США, Финляндию и Литву, сообщает "Газета.ру".

Стало известно, какие из недружественных стран наиболее зависимы от российского сырья
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В 2023 году Россия занимала лидирующие позиции в мире по добыче 12 видов минерального сырья.

Анализ данных по импорту этих товаров недружественными странами показал, что многие из них сильно зависят от российских поставок.

Например, Греция, Болгария и Эстония импортируют значительную часть алюминия из России, Германия, Бельгия и Франция — титана, Финляндия, Эстония, Германия и Чехия — никеля.

Литовский импорт аммиака почти полностью (90,7%) состоит из российских поставок, а США, Италия и Япония являются крупнейшими импортерами палладия из России.

В начале сентября Владимир Путин предложил рассмотреть возможность ограничения экспорта урана, титана, никеля и других товаров в недружественные страны в ответ на санкции.

Уточнения

Сырьё или сыро́й материа́л — предмет труда, претерпевший незначительное воздействие человека и предназначенный для дальнейшей обработки. 

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ошибки садоводов: что происходит, если не собирать семена бархатцев вовремя

Чтобы сохранить декоративные свойства бархатцев и их всхожесть, семена нужно собирать правильно и в подходящий момент.

Как самостоятельно собрать семена бархатцев
Как действовать при потере ключа зажигания
Что делать, если ключ зажигания пропал
Сделайте паштет сами и забудьте про лишние консерванты
Сводка с фронта: боевики 92-й бригады ВСУ просят мешки для трупов, команда Камалы Харрис отказала Зеленскому во встрече
ПЗРК "Верба". Современная российская защита от воздушных угроз НАТО Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Мясо, которое тает во рту: технология маринования для сочного шашлык
Чем полезен лаваш и почему его стоит предпочесть хлебу
Как не навредить кошке: что хозяева часто делают неправильно
Как не навредить кошке: что хозяева часто делают неправильно
Последние материалы
Стало известно, какие из недружественных стран наиболее зависимы от российского сырья
В Тверской области откроется парк-отель стоимостью 5,8 миллиарда рублей
Четыре основные подкормки для гладиолусов, которые гарантируют их пышное цветение
Товарооборот России и ЕС вырос впервые с ноября 2023 года
Лавровый лист признан эффективным средством борьбы с тараканами
Простой пирог из тыквы: в начинке кроме неё также сочное яблочко и ароматная корица
В Великом Новгороде откроют музей в старинном двухэтажном особняке
От 5000 до 10000 км: как определить оптимальный интервал замены масла в зависимости от условий
Чемпион ОИ Васильев назвал чрезмерной сумму заявки на правительственный грант от Загитовой
Расслаблена или напряжена? Как определить уровень комфорта вашей кошки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.