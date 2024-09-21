США, ФРГ и Литва вошли в число самых зависимых стран от минерального сырья из РФ

Стало известно, какие из недружественных стран наиболее зависимы от российского сырья

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия является крупнейшим поставщиком минерального сырья для ряда недружественных стран, включая Германию, США, Финляндию и Литву, сообщает "Газета.ру".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

В 2023 году Россия занимала лидирующие позиции в мире по добыче 12 видов минерального сырья.

Анализ данных по импорту этих товаров недружественными странами показал, что многие из них сильно зависят от российских поставок.

Например, Греция, Болгария и Эстония импортируют значительную часть алюминия из России, Германия, Бельгия и Франция — титана, Финляндия, Эстония, Германия и Чехия — никеля.

Литовский импорт аммиака почти полностью (90,7%) состоит из российских поставок, а США, Италия и Япония являются крупнейшими импортерами палладия из России.

В начале сентября Владимир Путин предложил рассмотреть возможность ограничения экспорта урана, титана, никеля и других товаров в недружественные страны в ответ на санкции.

Уточнения

Сырьё или сыро́й материа́л — предмет труда, претерпевший незначительное воздействие человека и предназначенный для дальнейшей обработки.



Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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