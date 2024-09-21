США, ФРГ и Литва вошли в число самых зависимых стран от минерального сырья из РФ

Россия является крупнейшим поставщиком минерального сырья для ряда недружественных стран, включая Германию, США, Финляндию и Литву, сообщает "Газета.ру".
В 2023 году Россия занимала лидирующие позиции в мире по добыче 12 видов минерального сырья.
Анализ данных по импорту этих товаров недружественными странами показал, что многие из них сильно зависят от российских поставок.
Например, Греция, Болгария и Эстония импортируют значительную часть алюминия из России, Германия, Бельгия и Франция — титана, Финляндия, Эстония, Германия и Чехия — никеля.
Литовский импорт аммиака почти полностью (90,7%) состоит из российских поставок, а США, Италия и Япония являются крупнейшими импортерами палладия из России.
В начале сентября Владимир Путин предложил рассмотреть возможность ограничения экспорта урана, титана, никеля и других товаров в недружественные страны в ответ на санкции.
Сырьё или сыро́й материа́л — предмет труда, претерпевший незначительное воздействие человека и предназначенный для дальнейшей обработки.
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
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