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Россия нарастила поставки зерна в Китай почти вдвое

Экспорт российского зерна в Китай вырос почти вдвое
0:55
Экономика

Россия в январе-августе 2024 года значительно увеличила поставки зерна в Китай, почти удвоив объемы поставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает "РИА Новости".

Экспорт российского зерна в Китай вырос почти вдвое
Фото: commons.wikimedia.org by Ksusha Azikova, CC BY 4.0

За первые восемь месяцев Китай закупил зерна из России на 310 миллионов долларов, что стало рекордным показателем для двусторонней торговли, по крайней мере, с 2015 года.

Основную часть экспорта составил ячмень (125,3 миллиона долларов), продажи пшеницы также значительно выросли (66,1 миллиона долларов).

Поставки овса и гречки также увеличились, в то время как экспорт кукурузы сократился.

В целом, доля России в китайских закупках зерна увеличилась с 1,2% до 2,6%.

Уточнения

Ячме́нь (лат. Hórdeum) — род растений семейства Злаки (Poaceae), один из древнейших злаков, возделываемых человеком.
 

Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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