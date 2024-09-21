Венгрии стал не важен транзит газа через Украину

Венгрия перестала зависеть от транзита газа России через Украину

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что благодаря газопроводу "Турецкий поток" Венгрия не зависит от транзита российского газа через Украину, сообщает Газета.ру.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, CC BY-SA 4.0

По словам Сийярто, для Венгрии не важно, продлит ли Украина транзит газа из РФ через свою территорию после 2024 года.

"Благодаря "Турецкому потоку" нам, в отличие от многих других европейских стран, совершенно не важно, прекратится ли со следующего года транзит российского газа через Украину. Это не наши проблемы, нас это не касается, потому что мы заранее построили "Турецкий поток", — сказал Сийярто после заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам.

Уточнения

Газопрово́д — инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки природного газа с помощью трубопровода.



Транзи́т — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.



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