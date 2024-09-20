Как бы функционировала экономика Венгрии без сотрудничества с Россией

Сийярто оценил перспективы экономики Венгрии без сотрудничества с Россией

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что без сотрудничества с Россией венгерская экономика в некоторых сферах не смогла бы функционировать безопасно, сообщает "Известия".

Фото: flickr.com by Estonian Foreign Ministry, CC BY 2.0

"Могу сказать, что без венгерско-российского сотрудничества венгерская экономика в некоторых сферах не могла бы работать безопасно", — сказал Сийярто после заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам.

Он также подчеркнул наличие потенциала для расширения сотрудничества в областях, не затронутых санкциями, таких как энергетика, медицина, сельское хозяйство, наука и образование.

Уточнения

Сотру́дничество — процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия (консенсуса).





Медици́на — система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни, предупреждение и лечение болезней человека и животных (ветеринарная медицина), а также облегчения страданий от физических и психических недугов.





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