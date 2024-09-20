"Жёсткий капитализм" назвали препятствием для повышения пенсий

Экономист признал невозможным реальный рост социальных пособий в РФ

В Госдуме намерены рассмотреть законопроект о выплате 13-й пенсии. Pravda.Ru попросила оценить эту инициативу, которую, к слову, парламент уже отвергал, Валентина Катасонова, доктора экономических наук, председателя Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Он предложил взглянуть на этот вопрос с позиции макроэкономики. "Как говорится, мы обсуждаем отдельные деревья — наверное, это тоже нужно, но я обычно делаю панораму всего леса. А панорама всего леса такова, что у нас устойчиво растёт доля валовой прибыли в валовом внутреннем продукте. Я понимаю, что не экономисты вообще никогда об этом не задумываются, но даже экономисты, которые имеют дипломы о высшем экономическом образовании, почему-то никогда не смотрят на эту картину леса", — заметил собеседник издания.

По источникам доходов валовой внутренний продукт складывается из заработной платы наёмных работников, чистых доходов государства и валовых доходов капитала. "У нас где-то ещё 20 лет назад доля валовых доходов капитала в ВВП была меньше 40%, сегодня она составляет 52%. Доля заработной платы была раньше больше половины, сейчас она меньше 40%. А доля государства остаётся примерно на одном уровне — где-то примерно 10%", — уточнил экономист.

"При такой доле государства, конечно, увеличивать какие-то социальные пособия невозможно, — уверен Катасонов. — В номинальном выражении пенсия может расти, какие-то пособия в номинальном выражении могут расти, но в целом эти слои общества в лучшем случае остаются на том же уровне, который был и 20 лет тому назад".

"А вот то, что наёмные работники теряют свою долю с каждым годом — это точно. То есть у нас очень жёсткий такой капитализм. А там, где капитализм, разве можно говорить про социальное государство?" — подытожил он.

Уточнения

Валово́й вну́тренний проду́кт (англ. gross domestic product), общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть не предназначенных для использования в производстве или дальнейшей перепродажи), произведённых за оговорённый период во всех отраслях экономики на территории конкретного государства вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.



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