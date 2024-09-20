Цены на молочную продукцию будут повышаться

Ожидается повышение цен на молочную продукцию

Цены на молочную продукцию постепенно, но неизбежно растут. Некоторые крупные производители уже увеличили цены на свою продукцию на 15% за последний месяц, сообщают "Вести Подмосковья".

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Производители объясняют это увеличение цен различными факторами. Один из них заключается в том, что цены долгое время оставались на прежнем уровне, а иногда даже снижались из-за избыточного производства.

Согласно Центру развития перспективных технологий, цены на молоко в 2023 году увеличились всего на 0,5%-1%, а на сухое молоко и сухие сливки они снизились на 9%. Эти данные подтверждает и информация Росстата, говорящая о том, что цены на молоко увеличились всего на 0,5% при годовой инфляции в 7,4%.

Несмотря на это, спрос на молоко оставался стабильным, с 7,5 млрд литров приобретенного продукта россиянами. Московская область оказалась на третьем месте по потреблению молока, а жители Подмосковья употребляют его больше, чем его производится в этом регионе.

В этом году также возросли мировые цены на молочные жиры, а также ключевая ставка. Ритейлеры стараются сдерживать цены, не желая увеличивать их. Однако есть и другие факторы, такие как увеличение цен на сырье на 10%, рост транспортных расходов, упаковки и логистики, дефицит квалифицированных кадров и проблемы с обслуживанием производственных линий, которые также влияют на увеличение цен.

Ритейлеры пытаются удерживать цены, в том числе отказываясь от ряда товаров, которые подорожали. Однако обычно в таких случаях цены все равно увеличиваются после того, как это делает кто-то из крупных игроков на рынке. Увеличение цен на молочную продукцию происходит на фоне роста производства этой продукции в стране.

В первом полугодии было переработано более 13 млн тонн молока, что на 3% больше, чем годом ранее. Также увеличилось производство сливок, творога, мороженого и йогурта, хотя рост производства сметаны, кефира и сыров оказался наименьшим.

В то же время России не хватает собственных молочных жиров, и приходится покрывать дефицит импортом из Белоруссии и Новой Зеландии, что стало еще более затруднительным из-за увеличения мировых цен на этот вид продукции.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





Но́вая Зела́ндия (англ. New Zealand [ˌnjuː ˈziːlənd], маори Aotearoa [aɔˈtɛaɾɔa]) — государство в Полинезии, население, по итогам официальной переписи 2018 года, составляет около 4,7 миллиона человек.



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