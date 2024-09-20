Цены на молочную продукцию постепенно, но неизбежно растут. Некоторые крупные производители уже увеличили цены на свою продукцию на 15% за последний месяц, сообщают "Вести Подмосковья".
Производители объясняют это увеличение цен различными факторами. Один из них заключается в том, что цены долгое время оставались на прежнем уровне, а иногда даже снижались из-за избыточного производства.
Согласно Центру развития перспективных технологий, цены на молоко в 2023 году увеличились всего на 0,5%-1%, а на сухое молоко и сухие сливки они снизились на 9%. Эти данные подтверждает и информация Росстата, говорящая о том, что цены на молоко увеличились всего на 0,5% при годовой инфляции в 7,4%.
Несмотря на это, спрос на молоко оставался стабильным, с 7,5 млрд литров приобретенного продукта россиянами. Московская область оказалась на третьем месте по потреблению молока, а жители Подмосковья употребляют его больше, чем его производится в этом регионе.
В этом году также возросли мировые цены на молочные жиры, а также ключевая ставка. Ритейлеры стараются сдерживать цены, не желая увеличивать их. Однако есть и другие факторы, такие как увеличение цен на сырье на 10%, рост транспортных расходов, упаковки и логистики, дефицит квалифицированных кадров и проблемы с обслуживанием производственных линий, которые также влияют на увеличение цен.
Ритейлеры пытаются удерживать цены, в том числе отказываясь от ряда товаров, которые подорожали. Однако обычно в таких случаях цены все равно увеличиваются после того, как это делает кто-то из крупных игроков на рынке. Увеличение цен на молочную продукцию происходит на фоне роста производства этой продукции в стране.
В первом полугодии было переработано более 13 млн тонн молока, что на 3% больше, чем годом ранее. Также увеличилось производство сливок, творога, мороженого и йогурта, хотя рост производства сметаны, кефира и сыров оказался наименьшим.
В то же время России не хватает собственных молочных жиров, и приходится покрывать дефицит импортом из Белоруссии и Новой Зеландии, что стало еще более затруднительным из-за увеличения мировых цен на этот вид продукции.
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
Но́вая Зела́ндия (англ. New Zealand [ˌnjuː ˈziːlənd], маори Aotearoa [aɔˈtɛaɾɔa]) — государство в Полинезии, население, по итогам официальной переписи 2018 года, составляет около 4,7 миллиона человек.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.