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Турция может вернуть карту "Мир": вице-мэр Анкары делится планами

Анкара готова вернуть карту "Мир" в Турцию
0:46
Экономика

Анкара планирует предложить турецким властям восстановить использование карты "Мир" в стране. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил заместитель мэра столицы Турции Эмре Доган.

Анкара готова вернуть карту "Мир" в Турцию
Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, CC BY 4.0

Доган выразил сожаление по поводу прекращения использования карты "Мир", отметив, что данное решение зависит от центрального правительства. Он подчеркнул, что власти Анкары готовы обсудить этот вопрос с правительством, поскольку поддерживают укрепление связей между Турцией и Россией, которые считают крайне важными. 

Вице-мэр также пояснил, что запрет на использование российских карт турецкими банками был вызван опасениями центрального правительства по поводу возможных вторичных санкций со стороны США.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² .

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке. Площадь — 9,8 млн км² (3-е место в мире).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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