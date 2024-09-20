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Снижение заявок на пособие по безработице: рынок труда США демонстрирует устойчивость

В США снизилось количество заявок на пособие по безработице
0:43
Экономика

Агентство Bloomberg сообщило, что количество заявок на пособие по безработице в США снизилось до минимального уровня с конца весны. Это свидетельствует о стабильном состоянии американского рынка труда.

В США снизилось количество заявок на пособие по безработице
Фото: Flickr by Pete Souza, PDM

По данным Министерства труда США на 19 сентября 2024 года, за неделю было подано 219 тысяч первичных заявок на пособие, что на 12 тысяч меньше по сравнению с предыдущей неделей. Число повторных заявок также снизилось, достигнув самого низкого уровня за последние три месяца.

При этом данная тенденция происходит на фоне сокращения спроса на рабочую силу в стране.

Уточнения

Безрабо́тица — наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться, но не могут найти работу.

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке. Площадь — 9,8 млн км² (3-е место в мире).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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