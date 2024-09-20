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Украинцы стали главными покупателями на финском рынке недвижимости

Украинцы активизировались на рынке недвижимости Финляндии
0:51
Экономика

В последнее время наблюдается резкий рост числа сделок с недвижимостью в Финляндии, в которых покупателями становятся граждане Украины.

Украинцы активизировались на рынке недвижимости Финляндии
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, CC BY 2.0

Как сообщает финское министерство обороны, украинцы активно приобретают объекты недвижимости в стране, получая необходимые разрешения.

С января по июнь текущего года министерство выдало 57 разрешений на покупку недвижимости для украинских граждан, в то время как россияне получили 64 разрешения. Если текущая тенденция сохранится, к концу года украинцы могут стать крупнейшей группой покупателей из стран вне Евросоюза и Европейской экономической зоны.

В связи с этим финские власти продолжают поддерживать такие сделки, что подчеркивает важность рынка недвижимости для обеих стран.

Уточнения

Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря. На востоке граничит с Россией, на севере — с Норвегией, на западе — со Швецией.

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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