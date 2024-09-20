Новые санкции США: Вашингтон нацелился на российскую нефть

США хотят сократить доходы России от продажи нефти

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх сообщил о планах Вашингтона на дальнейшее ужесточение санкций против России.

Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Он отметил, что это коснётся не только объёма поставок нефти на международный рынок, но и её транспортировки, пишет РИА Новости.

Сингх добавил, что вскоре следует ожидать введение "гораздо более жёсткого" санкционного режима. По его словам, в течение ближайших шести месяцев до трёх лет Соединённые Штаты намерены предпринять меры для снижения доходов России от продажи нефти, используя как санкции, так и другие инструменты воздействия на углеводороды.

Уточнения

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы.



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