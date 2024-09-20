Госдума готовит 13-ю пенсию для пенсионеров: законопроект на подходе

В Государственной думе до конца 2024 года планируется представить законопроект, который предусматривает ежегодную выплату 13-й пенсии для пенсионеров. Об этом сообщил парламентарий Борис Чернышов, как сообщает РИА Новости.
По мнению Чернышова, данный проект становится все более актуальным и востребованным. Он также отметил, что намерен доработать поправки, которые не были поддержаны при первом обсуждении.
Кроме того, в недавнем заявлении доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский сообщил, что с октября будет осуществлено повышение пенсий для военных пенсионеров и других категорий, приравненных к ним.
Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста.
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