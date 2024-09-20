Новая тенденция: россияне массово доверяют свои сбережения банкам

По итогам второго квартала 2024 года около 80% сбережений населения России находились на депозитах в банковских учреждениях, сообщило Национальное рейтинговое агентство (НРА), как отмечают "Известия".
Согласно обзору Альфа Банка, этот показатель значительно увеличился, достигнув 75% всего за пять месяцев. В настоящее время депозиты стали основным инструментом для размещения новых сбережений, что связано с высокими процентными ставками в условиях жёсткой денежно-кредитной политики Центрального банка России.
Известно, что более половины (59%) россиян, формирующих семейные накопления, предпочитают использовать вклады в банках.
Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).
Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов.
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Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.