Новая тенденция: россияне массово доверяют свои сбережения банкам

Большая часть сбережений россиян размещена в банках

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам второго квартала 2024 года около 80% сбережений населения России находились на депозитах в банковских учреждениях, сообщило Национальное рейтинговое агентство (НРА), как отмечают "Известия".

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Согласно обзору Альфа Банка, этот показатель значительно увеличился, достигнув 75% всего за пять месяцев. В настоящее время депозиты стали основным инструментом для размещения новых сбережений, что связано с высокими процентными ставками в условиях жёсткой денежно-кредитной политики Центрального банка России.

Известно, что более половины (59%) россиян, формирующих семейные накопления, предпочитают использовать вклады в банках.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).



Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов.



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