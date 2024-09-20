Четыре всадника экономического кризиса: Германия на пороге трудностей

В Германии нарастает осознание экономического кризиса

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По информации издания Politico, жители Германии больше не могут оставаться в стороне от серьёзного экономического кризиса, который затрагивает страну.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, CC BY-SA 2.0

В статье говорится о том, что немцы начинают принимать реальность с приближением четырёх ключевых факторов, вызывающих экономические проблемы.

К ним относятся уход крупных предприятий, резкое ухудшение демографической ситуации, деградация инфраструктуры и нехватка инноваций. Эти обстоятельства создают серьёзные вызовы для канцлера Германии Олафа Шольца и его ослабленной коалиции.

Уточнения

О́лаф Шольц (нем. Olaf Scholz; род. 14 июня 1958[…], Оснабрюк, Нижняя Саксония) — германский политический и государственный деятель, федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года.



Экономи́ческий кри́зис характеризуется резким и значительным падением производства.



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