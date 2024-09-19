"Станут невыносимы": удары ВС РФ по энергосистеме обещают Украине тяжёлую зиму. Молдавии тоже придётся несладко

МЭА: Украина и Молдавия зимой столкнутся с серьёзными проблемами энергоснабжения

3:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Из-за ударов ВС РФ по объектам энергосистемы Украины этой зимой страна может быть обеспечена электроэнергией только на две трети от нужного объёма, заявили в Международном энергетическом агентстве (МЭА). Энергоснабжение Молдавии тоже находится под угрозой из-за прекращения транзита российского газа. Об этом пишет EADaily.

Фото: flickr.com by Matt Wiebe, CC BY 2.0

В МЭА добавили, что веерные отключения света и другие перебои в подаче электроэнергии на Украине стали нормой, а в некоторых регионах страны электроэнергия в домах есть лишь несколько часов в день. Летом из-за ответных ударов российской армии генерирующие мощности оказались более чем на 2 ГВт ниже пикового спроса 12 ГВт.

Агентство предупредило, что зимой дефицит электроэнергии может стать критическим.

"Ненадёжное электроснабжение оказывает косвенное воздействие на все аспекты повседневной жизни. Нагрузки, которые терпимы в летние месяцы, могут стать невыносимыми, когда температура начнет снижаться, и поставки тепла и воды прекратятся", — говорится в сообщении.

По подсчётам МЭА, зимой пиковый спрос может вырасти до 18,5 ГВт, в то время как генерирующих мощностей, даже с учётом возвращения атомных энергоблоков из техобслуживания и импорта из Европы 1,7 ГВт/ч электроэнергии, будет меньше на 6 ГВт.

Агентство упоминает Харьковскую область, где больше не осталось крупных теплогенерирующих мощностей. В Черниговской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Николаевской и других областях, расположенных у линии фронта, эти мощности получили серьёзные повреждения, отмечает МЭА.

"Теплоснабжение также находится под угрозой в столице Украины Киеве", — констатируют эксперты.

По мнению агентства, теоретически Украина может закрыть свои потребности в газе за счёт внутренней добычи и хранения, но только при условии среднетемпературных значений. Если зима будет холодной, стране придётся наращивать импорт энергоносителя.

Прекращение транзита газа из РФ с января 2025 года не только усугубит ситуацию ну Украине, но и вызовет перебои с газовым и электроснабжением в Молдавии, прогнозирует МЭА. Специалисты отмечают, что хотя республика и избавилась от прямой зависимости от российского голубого топлива, косвенно она продолжает зависеть от его поставок.

"Она (Молдавия — прим. ред.) получает около двух третей своей электроэнергии от крупной электростанции, расположенной в Приднестровье. В конце 2024 года закончится срок действия соглашения о транзите российского газа через Украину, и это создаёт значительную неопределённость для поставок газа в Приднестровье и для энергетической безопасности Молдавии", — предупредили в агентстве.

Уточнения

Энергетическая система (энергосистема) — совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединённых между собой и связанных общностью режимов в непрерывном процессе производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом.



Зима́ — одно из четырёх времён года, самый холодный и темный период времени между осенью и весной.



Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

