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Литва, Латвия и Эстония отключатся от системы БРЭЛЛ в феврале 2025 года

Испытания в изолированном режиме: страны Прибалтики готовятся к отключению от энергосистемы БРЭЛЛ
0:51
Экономика

Страны Прибалтики окончательно отделятся от единой энергосистемы России и Белоруссии 8 февраля 2025 года. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на ТАСС.

Испытания в изолированном режиме: страны Прибалтики готовятся к отключению от энергосистемы БРЭЛЛ
Фото: PublicDomainPictures.net by Ken Kistler, PDM

Эту информацию подтвердил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис. По словам литовского министра, Литва, Латвия и Эстония отключатся от системы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) 8 февраля для проверки работы в изолированном режиме.

Уже на следующий день после этого балтийские электросети будут работать синхронно с европейскими сетями. 

Известно также, что августе прошлого года премьер-министры стран Прибалтики подписали соответствующий документ, согласовав свои действия с Еврокомиссией.

Уточнения

Энергетическая система (энергосистема) — совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединённых между собой и связанных общностью режимов в непрерывном процессе производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом.
 

Европе́йская коми́ссия (Еврокоми́ссия, ЕК) — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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