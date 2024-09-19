Ещё два российских банка попали в чёрный список США

США ввели санкции против двух российских банков

0:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

США ввели новые санкции против двух российских банков, сообщило Министерство финансов США.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Creative Commons посвящается CC0 1.0

Под ограничительные меры попали АО "РФК-банк" и ПАО "Тимер Банк". В санкционный список также включены российский гражданин Дмитрий Никулин и компания ООО "Стройтрейд".

Дополнительно санкции наложены на "Международный расчетный банк", зарегистрированный в Южной Осетии.

По данным Минфина США, эти организации и лица были причастны к поддержке и созданию нелегальных платежных схем между Россией и Северной Кореей.

Уточнения

Министерство финансов США / Департамент казначейства США (англ. United States Department of the Treasury) — один из органов исполнительной власти США.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.