Ещё два российских банка попали в чёрный список США

США ввели новые санкции против двух российских банков, сообщило Министерство финансов США.
Под ограничительные меры попали АО "РФК-банк" и ПАО "Тимер Банк". В санкционный список также включены российский гражданин Дмитрий Никулин и компания ООО "Стройтрейд".
Дополнительно санкции наложены на "Международный расчетный банк", зарегистрированный в Южной Осетии.
По данным Минфина США, эти организации и лица были причастны к поддержке и созданию нелегальных платежных схем между Россией и Северной Кореей.
Министерство финансов США / Департамент казначейства США (англ. United States Department of the Treasury) — один из органов исполнительной власти США.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.