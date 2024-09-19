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Ещё два российских банка попали в чёрный список США

США ввели санкции против двух российских банков
0:38
Экономика

США ввели новые санкции против двух российских банков, сообщило Министерство финансов США.

США ввели санкции против двух российских банков
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Creative Commons посвящается CC0 1.0

Под ограничительные меры попали АО "РФК-банк" и ПАО "Тимер Банк". В санкционный список также включены российский гражданин Дмитрий Никулин и компания ООО "Стройтрейд".

Дополнительно санкции наложены на "Международный расчетный банк", зарегистрированный в Южной Осетии.

По данным Минфина США, эти организации и лица были причастны к поддержке и созданию нелегальных платежных схем между Россией и Северной Кореей.

Уточнения

Министерство финансов США / Департамент казначейства США (англ. United States Department of the Treasury) — один из органов исполнительной власти США.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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