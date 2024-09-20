В Госдуме рассказали о возможности купить жильё намного дешевле

Аксаков: рыночная ситуация приведёт к снижению цен на жильё

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков считает, что снижение цен на жилье и желание застройщиков привлечь покупателей позволят многим россиянам купить жилье дешевле, чем раньше, сообщает Лента.

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По прогнозам Аксакова, ипотечное кредитование будет сокращаться из-за высоких процентных ставок. Те, кто все же решится на ипотеку, скорее всего, воспользуются программами от застройщиков.

Аксаков отмечает, что строительный комплекс уже начал снижать цены и предлагать льготные программы, чтобы привлечь покупателей. Он считает, что цены на жилье должны снизиться примерно на 30% от текущего уровня, чтобы вернуться к рыночным параметрам.

Ранее сенатор Анатолий Широков заявил, что однокомнатные квартиры негативно влияют на рождаемость в России, поскольку они не подходят для расширения семьи.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



Застройщик — предприниматель, занимающийся созданием объектов недвижимости и организацией соответствующих процессов.



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