В Госдуме рассказали о возможности купить жильё намного дешевле

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков считает, что снижение цен на жилье и желание застройщиков привлечь покупателей позволят многим россиянам купить жилье дешевле, чем раньше, сообщает Лента.
По прогнозам Аксакова, ипотечное кредитование будет сокращаться из-за высоких процентных ставок. Те, кто все же решится на ипотеку, скорее всего, воспользуются программами от застройщиков.
Аксаков отмечает, что строительный комплекс уже начал снижать цены и предлагать льготные программы, чтобы привлечь покупателей. Он считает, что цены на жилье должны снизиться примерно на 30% от текущего уровня, чтобы вернуться к рыночным параметрам.
Ранее сенатор Анатолий Широков заявил, что однокомнатные квартиры негативно влияют на рождаемость в России, поскольку они не подходят для расширения семьи.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
Застройщик — предприниматель, занимающийся созданием объектов недвижимости и организацией соответствующих процессов.
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