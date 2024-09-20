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Объём вложений России в гособлигации США упал до рекордного значения

Инвестиции России в американские ценные бумаги упали до рекордно низкого уровня
Экономика

В июле 2024 года Россия сократила свои вложения в американские гособлигации до рекордно низкого уровня — 24 миллиона долларов, сообщает РИА Новости. Это самый низкий показатель с начала 2020 года.

Инвестиции России в американские ценные бумаги упали до рекордно низкого уровня
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

Согласно данным американского министерства финансов, в июне объем российских вложений составлял 44 миллиона долларов, в мае — 45 миллионов, а в апреле — 46 миллионов. За последний год этот показатель колебался в диапазоне от 28 до 73 миллионов долларов.

В июле Россия инвестировала 22 миллиона долларов в долгосрочные гособлигации США и 2 миллиона долларов в краткосрочные.

Крупнейшим держателем американских ценных бумаг по-прежнему является Япония, объем ее вложений составляет 1,115 триллиона долларов. За ней следуют Китай (776,5 миллиарда долларов) и Великобритания (728,3 миллиарда долларов).

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

Облига́ция — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить её номинальную стоимость деньгами или имуществом в установленный ею срок от того, кто её выпустил (эмитента).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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