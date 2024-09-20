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Госкорпорация "Ростех" вернулась в состав акционеров "АвтоВАЗа"

"Ростех" вернул себе почти треть акций "АвтоВАЗа"
1:06
Экономика

"Ростех" вернул себе контрольный пакет акций "АвтоВАЗа", воспользовавшись опционом на обратный выкуп, сообщает "Ведомости". Теперь госкорпорации принадлежит 32,3% акций компании, а оставшаяся доля — институту НАМИ.

"Ростех" вернул себе почти треть акций "АвтоВАЗа"
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов объяснил, что два года назад, когда "Ростех" выходил из состава акционеров, сделка предусматривала возможность возвращения. Изменения в экономической и политической ситуации привели к тому, что госкорпорация решила воспользоваться своим правом.

Напомним, что в мае 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,7%) в госсобственность РФ в лице ФГУП "НАМИ". В 2023 году "Ростех" также передал свои акции "НАМИ".

"АвтоВАЗ" владеет заводами в Тольятти и Ижевске и производит автомобили Lada. В линейке моделей представлены Vesta, Largus, Granta и Niva.

Уточнения

А́кция эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.
 

Опцио́н (лат. optio — выбор, желание, усмотрение) — договор, по которому потенциальный покупатель или потенциальный продавец базового актива (товара, ценной бумаги) получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу данного актива по заранее оговорённой цене или по нефиксированной цене, но вычисляемой по заранее оговорённой формуле, в определённый договором момент в будущем или на протяжении определённого отрезка времени при условии наступления оговорённого события или без такового; количество платежей и периодичность тоже могут устанавливаться условиями договора. 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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