Эксперт объяснила, почему в России не раздают деньги для поддержки экономики

В Таиланде власти решили поддержать экономику за счет адресных выплат малообеспеченным гражданам. Однако, по мнению профессора Галины Сорокиной, директора Института экономики и финансов ГУУ, в России такой подход не сработает, сообщает Рамблер.
Сорокина объясняет, что в отличие от Таиланда, где наблюдается спад экономического роста, Россия сейчас демонстрирует рост выше среднемирового. Проблем со спросом в России также нет. Причины инфляции лежат в другой плоскости.
По словам экономиста, государственная политика в России направлена на поддержку экономики за счет льготных кредитов населению, в том числе по ипотеке, и ряда отраслей. Однако рост ключевой ставки оказывает негативное влияние на реальный сектор.
Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
Ключевая ставка Банка России (англ
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