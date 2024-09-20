Эксперт объяснила, почему в России не раздают деньги для поддержки экономики

Невозможность раздать россиянам деньги для подъёма экономики объяснили

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Таиланде власти решили поддержать экономику за счет адресных выплат малообеспеченным гражданам. Однако, по мнению профессора Галины Сорокиной, директора Института экономики и финансов ГУУ, в России такой подход не сработает, сообщает Рамблер.

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Сорокина объясняет, что в отличие от Таиланда, где наблюдается спад экономического роста, Россия сейчас демонстрирует рост выше среднемирового. Проблем со спросом в России также нет. Причины инфляции лежат в другой плоскости.

По словам экономиста, государственная политика в России направлена на поддержку экономики за счет льготных кредитов населению, в том числе по ипотеке, и ряда отраслей. Однако рост ключевой ставки оказывает негативное влияние на реальный сектор.

Уточнения

Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





Ключевая ставка Банка России (англ lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.





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