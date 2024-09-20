Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Около 140 тысяч россиян отдохнули летом в европейских странах
ХК "Ижсталь" в очередной раз проиграл с разгромным счётом "Зауралью" из Кургана
Кузов под надёжной защитой: 5 эффективных методов противостояния ржавчине
Невозможность раздать россиянам деньги для подъёма экономики объяснили
Засолка огурцов традиционным, но давно забытым способом — с ржаным хлебом
Проверенный временем метод: как обеспечить длительное хранение картофеля под землей
Калорийная маркировка может сократить долю спиртного в рационе людей
Открыты новые подходы к лечению аллергии и хронического кашля
Продукты, которые не выдерживают низкие температуры

Евросоюз в июле вдвое нарастил поставки вина в Россию

ЕС в июле увеличил поставки вина в Россию
1:51
Экономика

После резкого падения поставок вина из Евросоюза в Россию во втором квартале 2023 года, в июле наблюдался неожиданный рост импорта, сообщает РБК.

ЕС в июле увеличил поставки вина в Россию
Фото: commons.wikimedia.org by Lisafern, PDM

Объемы поставок вина из ЕС в Россию в июне достигли минимума за 15 лет — всего 6,3 тысячи тонн. Однако уже в июле поставки выросли почти вдвое, до 12,1 тысячи тонн.

Рост продаж вина наблюдался у всех европейских поставщиков. Испания увеличила поставки в 2,4 раза, до 980 тонн, Латвия — в 2,2 раза, до 1,4 тысячи тонн. Италия, Португалия и Германия также увеличили продажи примерно вдвое.

Примечательно, что поставки игристых вин выросли сильнее, чем других видов — в 2,4 раза по сравнению с 1,8-кратным ростом поставок других вин. В июле было импортировано 3,7 тысячи тонн игристых вин и 8,3 тысячи тонн других видов вина.

Напомним, что в прошлом году правительство России повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20% (не менее 1,5 доллара за литр). Эта мера первоначально действовала с 1 августа 2022 года до конца 2023 года, но затем была продлена на весь 2024 год. В начале августа 2023 года пошлины были снова повышены до 25% (не менее 2 долларов за литр).

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
 

Поставщик (заимств вендор) — это любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, поставляющее товары или услуги заказчикам.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ракета Х-101 нацелена на Запад. Российская ударная сила с "британским" радиусом действия

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.

Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Выбираем питомца: как цвет шерсти кошки влияет на вашу жизнь
Краснодарский край стал самым опасным регионом для летнего отдыха в 2024 году
Не по классике, но очень сочно и действительно вкусно: лечо с кабачками на зиму
Ракета-дрон "Паляниця". Очередная "вундервафля" от армии Украины? Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Сводка с фронта: ВС РФ прорвались в центр Торецка, "поход" на Курскую область обернулся охотой на ВСУ
Тыква, тушённая на сковороде: простой гарнир с луком и чесночком, который легко менять по вкусу
Куриная печень с картошкой, запечённая в духовке: вкусно и полезно, и без лишнего жира
Куриная печень с картошкой, запечённая в духовке: вкусно и полезно, и без лишнего жира
Последние материалы
Продукты, которые не выдерживают низкие температуры
Арустамян: Соболев знает, как изменить отношение болельщиков "Зенита"
Как тренировать пресс стоя
Эксперты назвали "подводные камни" при расторжении вкладов и открытии новых
Исследование показало, как кошки оценивают собственные размеры и форму
Как освежить интерьер: простые идеи
Кабачковая икра без долгого стояния у плиты: готовим для неё овощи в пакетах для запекания
Никита Баранок: Дзюба мотивирует футболистов "Акрона"
Как сделать блины тонкими и нежирными с помощью простого трюка
Распознать и победить: почему в урожае капусты может развиться внутренняя гниль
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.