Евросоюз в июле вдвое нарастил поставки вина в Россию

ЕС в июле увеличил поставки вина в Россию

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

После резкого падения поставок вина из Евросоюза в Россию во втором квартале 2023 года, в июле наблюдался неожиданный рост импорта, сообщает РБК.

Фото: commons.wikimedia.org by Lisafern, PDM

Объемы поставок вина из ЕС в Россию в июне достигли минимума за 15 лет — всего 6,3 тысячи тонн. Однако уже в июле поставки выросли почти вдвое, до 12,1 тысячи тонн.

Рост продаж вина наблюдался у всех европейских поставщиков. Испания увеличила поставки в 2,4 раза, до 980 тонн, Латвия — в 2,2 раза, до 1,4 тысячи тонн. Италия, Португалия и Германия также увеличили продажи примерно вдвое.

Примечательно, что поставки игристых вин выросли сильнее, чем других видов — в 2,4 раза по сравнению с 1,8-кратным ростом поставок других вин. В июле было импортировано 3,7 тысячи тонн игристых вин и 8,3 тысячи тонн других видов вина.

Напомним, что в прошлом году правительство России повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20% (не менее 1,5 доллара за литр). Эта мера первоначально действовала с 1 августа 2022 года до конца 2023 года, но затем была продлена на весь 2024 год. В начале августа 2023 года пошлины были снова повышены до 25% (не менее 2 долларов за литр).

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.





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