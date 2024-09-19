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"Сравни.ру" назвали "подводные камни" при расторжении вкладов с целью открытия новых

Эксперты назвали "подводные камни" при расторжении вкладов и открытии новых
1:22
Экономика

Эксперты сервиса "Сравни.ру" предупреждают, что повышение процентных ставок на депозиты не всегда компенсирует убытки от досрочного закрытия старых вкладов, сообщает Прайм.

Эксперты назвали "подводные камни" при расторжении вкладов и открытии новых
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Они рекомендуют не торопиться с расторжением действующих депозитов, особенно если до окончания срока остается несколько месяцев.

Эксперты также советуют быть внимательными при выборе новых вкладов, так как банки часто предлагают более высокие ставки только для новых клиентов, но при этом могут устанавливать дополнительные условия, например, использование других банковских продуктов.

Они рекомендуют рассмотреть возможность использования маркетплейсов для вкладов, которые позволяют легко переводить средства в новые банки и получать бонусы без открытия новых счетов или карт.

Также стоит обратить внимание на накопительные счета, однако эксперты предупреждают, что повышенные ставки часто действуют лишь первые два-три месяца, после чего могут значительно снизиться.

Важно помнить, что банки могут устанавливать лимиты на суммы, при которых действуют акции, а также в связи с возможными изменениями в стратегии Центрального банка, банки будут искать способы компенсировать увеличенные расходы.

Эксперты подчеркивают, что внимание к условиям вкладов становится критически важным.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.
 

Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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