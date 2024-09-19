ФАС обязала "ТК Мегаполис" изменить условия поставок табачной продукции

ФАС России вынесла предупреждение крупнейшему российскому поставщику табачной продукции АО "ТК Мегаполис" за недобросовестные условия поставок, сообщает "Известия".
Служба получила жалобы от участников рынка табачной продукции, утверждающих, что "ТК Мегаполис" навязывает контрагентам невыгодные условия поставок. В частности, возможность постоплаты предоставляется только при покупке дополнительных объемов продукции, что не отражено на сайте компании.
ФАС обязала "ТК Мегаполис" прекратить действия, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства. Компания должна:
"ТК Мегаполис" обязана исполнить предупреждение в течение 30 дней и предоставить отчет в ФАС. В случае неисполнения будет возбуждено антимонопольное дело.
Ранее ФАС установила, что "ТК Мегаполис" занимает доминирующее положение на российском рынке табачной продукции. Действия компании могут ущемлять интересы контрагентов и нарушать закон о защите конкуренции.
АО "ТК Мегаполис" входит в ГК "Мегаполис" — российский холдинг, являющийся основным дистрибьютором табачных изделий в стране благодаря эксклюзивным контрактам с Japan Tobacco, Philip Morris и Imperial Tobacco.
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