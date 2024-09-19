ФАС обязала "ТК Мегаполис" изменить условия поставок табачной продукции

ФАС выдала предупреждение крупнейшему поставщику табачной продукции

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

ФАС России вынесла предупреждение крупнейшему российскому поставщику табачной продукции АО "ТК Мегаполис" за недобросовестные условия поставок, сообщает "Известия".

Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Марченко, CC BY-SA 4.0

Служба получила жалобы от участников рынка табачной продукции, утверждающих, что "ТК Мегаполис" навязывает контрагентам невыгодные условия поставок. В частности, возможность постоплаты предоставляется только при покупке дополнительных объемов продукции, что не отражено на сайте компании.

ФАС обязала "ТК Мегаполис" прекратить действия, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства. Компания должна:

Прекратить одностороннее изменение порядка оплаты товара и навязывание контрагентам покупки дополнительной продукции.

Уведомить контрагентов о возможности приобретения товаров без необходимости исполнения дискриминационных условий.

Внести изменения в типовой договор поставки и коммерческую политику на своем сайте, а также предусмотреть прозрачные критерии применения системы постоплаты.

"ТК Мегаполис" обязана исполнить предупреждение в течение 30 дней и предоставить отчет в ФАС. В случае неисполнения будет возбуждено антимонопольное дело.

Ранее ФАС установила, что "ТК Мегаполис" занимает доминирующее положение на российском рынке табачной продукции. Действия компании могут ущемлять интересы контрагентов и нарушать закон о защите конкуренции.

АО "ТК Мегаполис" входит в ГК "Мегаполис" — российский холдинг, являющийся основным дистрибьютором табачных изделий в стране благодаря эксклюзивным контрактам с Japan Tobacco, Philip Morris и Imperial Tobacco.

Уточнения

Хо́лдинг — структура коммерческих организаций, включающая в себя материнскую компанию и ряд более мелких (дочерних) компаний, которые она контролирует.



Контраге́нт (лат. contrahens — заключающий договор, действительное причастие настоящего времени от contrahere — заключать договор, досл. сцеплять, стягивать вместе; однокоренное с contractum; возведение к контр- и агент является народной этимологией) — одна из сторон договора в гражданско-правовых отношениях.





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