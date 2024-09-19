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ЦБ разрабатывает законопроект о комплексном урегулировании задолженности физлиц

Законопроект о комплексном урегулировании задолженности может быть внесён в Госдуму осенью
1:35
Экономика

Банк России разрабатывает законопроект, направленный на комплексное урегулирование задолженности физических лиц, сообщает РИА Новости. Предполагается, что процесс урегулирования займет 30 дней.

Законопроект о комплексном урегулировании задолженности может быть внесён в Госдуму осенью
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Алексей Чирков, начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ, сообщил, что законопроект разрабатывается совместно с Минфином при участии крупнейших кредиторов, профессиональных взыскателей и их объединений.

Цель законопроекта — сделать процесс урегулирования понятным для должника, особенно если у него есть несколько проблемных долгов.

Чирков отметил, что действующие правила эффективны, но добровольный стандарт не всегда имеет четкие ограничения. Он выразил надежду, что законопроект будет внесен в Госдуму уже в осеннюю сессию.

Проект законопроекта предусматривает:

  • Обязательный досудебный порядок: перед обращением в суд кредитор обязан уведомить заемщика о задолженности и дать ему возможность пройти процедуру комплексного урегулирования, если заемщик заинтересован.
  • Ограничения на принудительное взыскание: запрет на обращение в суд или использование исполнительной надписи нотариуса во время периода комплексного урегулирования.

Банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, АО "ДОМ.РФ" и другие юридические лица, получившие право требования по кредитам, смогут проводить комплексное урегулирование задолженности.

Уточнения

Законопроект — документ с текстом закона, предлагаемый к принятию законодательному органу или на референдум.
 

Должник или дебито́р (от лат. debitor, англ. debtor — должник, обязанный) — в гражданском праве — гражданин или юридическое лицо, обязанное по исполнению обязательства совершить определённое действие или воздержаться от совершения действия.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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