ЦБ разрабатывает законопроект о комплексном урегулировании задолженности физлиц

Банк России разрабатывает законопроект, направленный на комплексное урегулирование задолженности физических лиц, сообщает РИА Новости. Предполагается, что процесс урегулирования займет 30 дней.
Алексей Чирков, начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ, сообщил, что законопроект разрабатывается совместно с Минфином при участии крупнейших кредиторов, профессиональных взыскателей и их объединений.
Цель законопроекта — сделать процесс урегулирования понятным для должника, особенно если у него есть несколько проблемных долгов.
Чирков отметил, что действующие правила эффективны, но добровольный стандарт не всегда имеет четкие ограничения. Он выразил надежду, что законопроект будет внесен в Госдуму уже в осеннюю сессию.
Проект законопроекта предусматривает:
Банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, АО "ДОМ.РФ" и другие юридические лица, получившие право требования по кредитам, смогут проводить комплексное урегулирование задолженности.
Законопроект — документ с текстом закона, предлагаемый к принятию законодательному органу или на референдум.
Должник или дебито́р (от лат. debitor, англ. debtor — должник, обязанный) — в гражданском праве — гражданин или юридическое лицо, обязанное по исполнению обязательства совершить определённое действие или воздержаться от совершения действия.
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