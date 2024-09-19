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PayPal вводит комиссию за неактивные счета

PayPal введёт комиссию за обслуживание неактивных счетов
0:49
Экономика

С 7 октября платежная система PayPal вводит комиссию за продление обслуживания неактивных счетов, сообщает ТАСС.

PayPal введёт комиссию за обслуживание неактивных счетов
Фото: freepik.com by creativeart is licensed under Free More info

Комиссия в размере 3500 рублей будет взиматься с личных и корпоративных счетов, на которых есть остаток средств и которые не использовались в течение 12 месяцев. 

Неактивным считается счет, если владелец не входил в него или не выводил средства в течение последних 12 месяцев. 

PayPal подчеркивает, что комиссия может быть списана в другой валюте или сумме остатка на счете, если на момент списания остаток в рублевом эквиваленте составляет менее 3500 рублей. 

Пользователи, желающие избежать этой комиссии, должны закрыть свой счет PayPal до 7 октября. 

Уточнения

PayPal — крупнейшая дебетовая электронная платёжная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.

Обслуживание — комплекс работ, направленный на поддержание устройства, узла, механизма, системы, агрегата в технически исправном состоянии. Целью обслуживания также является предупреждение появления неисправных состояний и отказов путём замены наиболее слабых частей на новые; диагностика состояния.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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