PayPal вводит комиссию за неактивные счета

PayPal введёт комиссию за обслуживание неактивных счетов

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 7 октября платежная система PayPal вводит комиссию за продление обслуживания неактивных счетов, сообщает ТАСС.

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Комиссия в размере 3500 рублей будет взиматься с личных и корпоративных счетов, на которых есть остаток средств и которые не использовались в течение 12 месяцев.

Неактивным считается счет, если владелец не входил в него или не выводил средства в течение последних 12 месяцев.

PayPal подчеркивает, что комиссия может быть списана в другой валюте или сумме остатка на счете, если на момент списания остаток в рублевом эквиваленте составляет менее 3500 рублей.

Пользователи, желающие избежать этой комиссии, должны закрыть свой счет PayPal до 7 октября.

Уточнения

PayPal — крупнейшая дебетовая электронная платёжная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.



Обслуживание — комплекс работ, направленный на поддержание устройства, узла, механизма, системы, агрегата в технически исправном состоянии. Целью обслуживания также является предупреждение появления неисправных состояний и отказов путём замены наиболее слабых частей на новые; диагностика состояния.



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